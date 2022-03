Ana Guiomar mostra-se com 18 anos em foto antiga e destaca visual

A atriz foi ao baú das recordações e surpreendeu os seguidores nas redes sociais com uma fotografia de quando era adolescente, destacando o visual curioso.

Ana Guiomar publicou esta terça-feira no Instagram um “tesourinho”, captado há 14 anos, em 2006, no qual surge com um penteado bem diferente do que aquele com que o público se acostumou a vê-la: cabelo curto e madeixas loiras.

“Pérolas que a minha mãe me envia… Tempos de 2006. Início dos 18 anos para mim”, escreveu a profissional da TVI na legenda da publicação nos InstaStories.

Recorde-se que Ana Guiomar estreou-se no ecrã em 2003 com a série “Morangos com Açúcar”, na TVI, onde interpretou “Marta Navarro”.

