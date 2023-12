Ana Malhoa muda de visual e diz adeus ao cabelo escuro

Ana Malhoa abandonou os cabelos escuros e decidiu tentar uma cor nova. A cantora apostou nos fios ruivos.

Cabelo escuro e comprido era um dos visuais pelo qual Ana Malhoa era reconhecida. Contudo, no passado mês de outubro, a cantora surpreendeu ao surgir com os fios, ainda escuros, mas curtos.

A artista voltou a mudar de visual, chocando ainda mais os seus fãs e seguidores. Nas redes sociais, Ana Malhoa partilhou a fotografia de um dos seus mais recentes espetáculos, na qual aparece com o cabelo ruivo.

De relembrar que a cantora está a ser apontada com uma das concorrentes do “Dança com as Estrelas”, integrando o leque de famosos a participar no programa. Sobre o formato, sabe-se que será conduzido por Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo e os jurados são Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues.