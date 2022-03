Ana Moura derrete seguidores ao mostrar “barrigão” de grávida

Ana Moura encantou os seus fãs ao exibir o seu “barrigão” de grávida através de alguns registos publicados no InstaStories, ferramenta do Instagram.

A fadista tem vindo a partilhar pequenos momentos da sua gestão nas redes sociais e este fim-de-semana partilhou alguns vídeos em que mostra as roupinhas da bebé e exibe a barriga.

Recorde-se que a intérprete, de 42 anos, está à espera do primeiro filho. A criança é fruto da relação que Ana Moura mantém com o músico Pedro Mafama.

Por norma discreta no que diz respeito à sua vida privada, a fadista apenas revelou estar grávida quando surgiu num concerto, em Guimarães, em novembro do ano passado, com a barriga saliente.