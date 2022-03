Ana Rita Clara agradece mensagens de carinho em dia “especial”

Ana Rita Clara agradeceu as mensagens de carinho que recebeu no dia em que completou 42 anos. A apresentadora partilhou ainda algumas fotos da festa.

Foi dia de celebração em casa da comunicadora da SIC. Por isso, Ana Rita Clara fez questão de dividir alguns detalhes da festa e agradecer as mensagens de “amor e carinho” nesta data “especial”.

“Muito obrigada a todos pelo amor e carinho que estou a receber neste dia tão especial. Todas as mensagens, abraços e beijos, mesmo à distância”, começou por escrever a apresentadora no Instagram.

De seguida, a profissional da SIC confessou que gosta de festejar o aniversário: “Sempre gostei de celebrar o meu aniversário e sinto que é nesse dia que se percorre um novo caminho, um novo capítulo, um novo ano e uma nova oportunidade para conquistas, desafios e evolução”.

“Só posso estar grata pela família e amigos que tenho, pelo amor e força que me rodeia e que me empurram mais para a frente. E com muita esperança”, prosseguiu. “Sentir-me plena, cheia de luz. E sempre com alma e sorrisos cheios”, acrescentou.