Andreia Dinis justifica ausência das redes sociais com operação ao joelho

A atriz Andreia Dinis tem estado afastada das redes sociais e justificou a ausência com uma operação ao joelho, que a está a condicionar fisicamente.

Os fãs e seguidores da atriz Andreia Dinis estranharam a ausência da intérprete do Instagram e do Facebook, e a intérprete veio agora justificar porque tem estado afastada do público nas redes sociais.

“A todos os que me perguntaram, a cirurgia foi ao joelho para reparar o ligamento cruzado”, começou por justificar no perfil de Instagram.

“Correu bem, agora vem a parte da recuperação que vai ser mais morosa. Obrigada pelo carinho e todas as mensagens de força!”, concluiu Andreia Dinis.

“Acabei sete meses de recuperação (menisco e ligamentos). Primeiro mês difícil, mas com perseverança tudo se compõe. Boa recuperação!”, desejou uma seguidora.