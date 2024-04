Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira passam Páscoa em Cabo Verde

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira voltaram em família à Ilha do Sal, em Cabo Verde, para uma Páscoa diferente. Nas redes sociais, partilharam registos das férias.

Páscoa com calor e em família. Foram assim os últimos dias de Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira na Ilha do Sal, em Cabo Verde, com as filhas, Alice, de cinco anos, e Inês, de três.

Nas redes sociais, a apresentadora partilhou alguns registos em família e escreveu: “Sal! Devemos voltar aos lugares onde fomos e somos felizes! Foi uma Páscoa diferente mas muito doce, principalmente no que diz respeito a criar memórias”.

“Memórias dos finais de dias, do pôr do sol! Das descobertas. Das brincadeiras! Dos abraços. Da Fátima e do seu sorriso, enquanto fazia o tereré. Das gargalhadas! E das birras. Mas essas esquecemos rápido! Até breve, Cabo Verde! Prometemos voltar!”, rematou.