Ângela Pinto revela que teve crises depressivas na infância

Ângela Pinto relevou esta segunda-feira que teve várias crises depressivas durante parte da infância.

A atriz afirmou, em entrevista no programa “Júlia”, que apesar de ter tudo para ser uma criança feliz, teve crises depressivas até aos dez anos, o que fez com a mãe a levasse ao médico “mais do que uma vez”.

“Toda essa fase não me lembro bem. A minha mãe tentava perceber e eu não dizia nada”, recordou. “Não tinha razão nenhuma, ninguém tinha razão nenhuma, viva numa família maravilhosa e feliz”, confessou.

No entanto, Ângela Pinto garante que não voltou a sentir qualquer tipo de depressão na fase adolescente e adulta.

Recorde-se que a profissional da SIC interpreta a personagem Arminda Jesus em “Terra Brava”.