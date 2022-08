Ângelo Rodrigues explica razão da viagem ao Alasca

Ângelo Rodrigues explicou, esta sexta-feira, 12 de agosto, o verdadeiro motivo de ter viajado até ao Alasca, nos Estados Unidos.

O ator, de 34 anos, contou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que partiu numa aventura até ao território norte-americano para estar no local onde foi gravado o filme “O Lado Selvagem”, divulgado em janeiro de 2008, em Portugal.

“O motivo da vinda ao Alasca”, escreveu, partilhando num “story” a seguir uma imagem da longa-metragem.

O artista viajou até ao Alasca na companhia do amigo e também ator Pedro Sousa. Ângelo Rodrigues partilhou ainda o momento em que chegou ao autocarro utilizado no filme “O Lado Selvagem”.

Antes de viajar, o ator foi operado, no final de junho, pela 12.ª vez, à perna esquerda, recebendo alta hospitalar. Lembre-se que o intérprete esteve em coma induzido durante algum tempo no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de uma grave infeção.

No final de julho de 2019, o artista saiu do coma mas continuou nos cuidados intensivos.