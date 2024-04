Angie Costa revela curiosidade sobre o parto da filha: “Estava com muita pressa”

Angie Costa e Miguel Coimbra foram pais da pequena Alice há duas semanas. Nas redes sociais, a mãe falou, pela primeira vez, sobre o parto.

Dois filhos, dois partos distintos: Angie Costa foi, há dois anos, mãe de Martim. No fim do mês de março, a atriz “deu à luz” a segunda filha, Alice, também fruto do relacionamento com Miguel Coimbra.

Nas redes sociais, falou pela primeira vez do parto da pequena e explicou que foi uma “experiência totalmente diferente da do Martim”. “Ontem fez duas semanas do dia em que conhecemos a Alice. O dia mais inesperado de sempre. Ia só fazer um CTG (cardiotocografia) e acabei por ficar internada. Ela estava com muita pressa para sair”, contou.

“Uma experiência totalmente diferente da do Martim. Nunca crio muitas expectativas em relação ao dia do parto, o que tiver de ser, será. Farei sempre o melhor pela saúde dos meus filhos. Ter ao nosso lado pessoas em quem confiamos de olhos fechados é muito importante no processo”, conclui, agradecendo à médica que acompanhou a gravidez.