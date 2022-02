Anitta concretiza sonho e conhece ídolo [vídeo]

Anitta revelou, nas redes sociais, que cumpriu um dos sonhos ao conhecer a cantora Mariah Carey, no sábado.

A cantora brasileira encontrou Mariah Carey enquanto fazia algumas compras de Natal com dois amigos, em Aspen, EUA. O momento foi gravado e partilhado no Instagram de Anitta, que mostrou-se bastante emocionada.

“Já falei um milhão de vezes sobre minha paixão e idolatria por ela. Nunca tive dinheiro para ir atrás dela como a grande fã que sou. (Quando consegui dinheiro não tinha era tempo)”, começou por dizer a artista na descrição da publicação.

“Trouxe a minha família para o meu lugar favorito. Passamos todas as noites a cantar as músicas dela. Eis que, de repente, o destino colocou-nos no mesmo lugar. O momento que eu ensaiei desde pequena para acontecer”, acrescentou.

Anitta sublinhou ainda que a artista norte-americana foi a grande inspiração para a sua carreira musical e “a razão pela qual quis ser artista”.

https://www.instagram.com/p/B6YWmdvH_QA/