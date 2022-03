Anna Westerlund lembra “noite de lua cheia” em que conheceu o marido, Pedro Lima

Anna Westerlund lembrou a “noite de lua cheia” em que conheceu o marido, Pedro Lima, que morreu a 20 de junho do ano passado na praia do Abano, no Guincho.

A artista plástica recorreu ao perfil de Instagram para partilhar o momento em que conheceu o seu companheiro, quando passa um ano da morte do ator, que foi encontrado sem vida na Praia do Abano, em Cascais.

“Foi em noite de lua cheia que nos conhecemos. Há 20 anos a contar luas cheias. Hoje é super lua cheia”, contou Anna Westerlund, publicando uma fotografia de uma lua cheia no InstaStories.

A 19 de abril, a ceramista também já tinha recordado Pedro Lima no dia em que este faria 50 anos: “Sempre pensámos casar quando fizesses 50 anos e nós 20 de namoro. No dia da tua cerimónia, li-te os meus votos de casamento e sei com toda a certeza, porque o senti, que casámos ali naquele momento”.

Da relação da ceramista e do ator nasceram quatro filhos: Max, Emma, Mia e Clara. João Lima é o filho mais velho do ator, fruto do casamento então terminado do artista com Patrícia Piloto.