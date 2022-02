António Raminhos explica porque nunca pensou em divórcio

António Raminhos voltou a partilhar ideias com os seguidotes e, desta vez, explicou porque nunca pensou no divórcio.

Companheiro de Catarina, de quem tem três filhas, Maria Leonor, Maria Rita e Maria Inês, o comediante partilhou com os milhares de fãs que, com uma relação sólida, o casal nunca pensou na separação. Segredos? Não haver segredos, mas sim sinceridade.

“Eu e a Catarina nunca pensámos em divórcio… pelo menos que eu saiba! Muitas vezes perguntam-nos como é que estamos juntos há mais de 20 anos, sobretudo a mãe dela! Pergunta muito isso”, começou por escrever António Raminhos no perfil de Instagram.

“Acho que não há um segredo. Ou melhor, o segredo passa por não ter grandes segredos e ter muita sinceridade no processo. Conheço os medos todos da Catarina e ela os meus. Quando temos dúvidas falamos, quando pensamos em parvoíces, falamos. Quando ela não gosta que eu faça algo diz… e não vemos isso como um ataque pessoal à personalidade de cada um”.

O comediante deu, em seguida, um exemplo. “Ainda há pouco tempo, no meio das minhas crises, disse à Catarina ‘a tua atitude está a irritar-me, estou com raiva de ti, mas sei que a culpa não é tua e não me leves a mal eu não estar a ter melhor maneira de lidar com isto’.

E pronto! Fica tudo espetacular! Não. Não fica! Vai ficando, mas com a sinceridade ganhamos outras armas para lidar com a vida”.

“Embora não seja uma realidade que conheça, acredito que há divórcios que também podem nascer da sinceridade e está tudo bem. E certamente há divórcios maus que, com tempo e distanciamento, ganham sinceridade. Mas de qualquer modo, porquê esperar pela sinceridade quando tudo termina? Mais vale tê-la agora… mas dos dois lados! Depois logo se vê!”, concluiu António Raminhos.