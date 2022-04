António Raminhos recomenda paraíso para férias em família

View this post on Instagram

Malta que perguntou se é family friendly? É sim senhor. Até dos sítios, que conheço, mais family friendly e com mais atividades para putos. Água pelos joelhos com fartura. E é uma ilha, eles não fogem. Quanto muito andam à volta até se cansarem. #sunsiyamirufushi #discoveryoursmile #tuiportugal