Após a renovação de votos, Ricardo Pereira aproveita as férias

Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, renovaram os votos na semana passada. Agora, aproveitam as férias no calor do Algarve.

Na passada segunda-feira, dia 17 de julho, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca Pereira, voltaram a casar-se. Há 13 anos, oficializaram a relação e, no dia que marca a data do casamento, renovaram os votos.

O evento decorreu no Alentejo, com amigos e família, e uma festa que durou cerca de três dias.

Após a renovação de votos, o casal, acompanhado dos filhos, rumou a sul e tem estado pelo Algarve a aproveitar as férias.

Nas redes sociais, o ator e a mulher partilharam nas redes sociais conjuntos de fotografias dos momentos que têm passado em família a descansar com os filhos, Vicente, de 11 anos, Francisca, de nove anos, e Julieta, de cinco anos.

“Família, sol, amor = Férias”, lê-se na legenda de uma das publicações feita pelo casal.

Nos comentários, Ricardo e Francisca receberam vários elogios e votos de boas férias. “Boas férias, divirtam-se” e “Tão bom! Aproveitem muito, meus queridos” foram alguns dos comentários.