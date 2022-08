Após perder projeto na TV, Rúben Rua mantém-se positivo: “O futuro é bonito”

Depois de sair do programa “VivaVida”, da TVI, Rúben Rua mantém-se positivo e deixou uma mensagem enigmática nas redes sociais sobre o seu futuro profissional.

Apesar de ter perdido o formato dos sábados, que conduzia ao lado de Helena Coelho, o manequim não se mostrou preocupado com o seu futuro. O modelo afirmou que o período que se avizinha será “bonito”.

“O futuro é bonito”, desabafou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, numa imagem captada à entrada do edifício da Media Capital, dona da TVI.

Rúben Rua apresenta o programa “Em Família”, com a colega de ecrã Maria Cerqueira Gomes, que é transmitido aos sábados à tarde. Durante estes dias, o modelo esteve de férias com a nova namorada e, no passado sábado, 6 de agosto, foi substituído por Cláudio Ramos.

O manequim aproveitou para passar uns dias com a sueca Malin na Polónia. Os dois, que assumiram recentemente a relação amorosa, estiveram a desfrutar uma cabana e muita música.