Após possível relação com modelo, Rúben Dias está novamente solteiro

Rúben Dias está novamente solteiro. Após ser apontado um romance com a modelo Arabella Chi, a relação entre os dois terá terminado.

A última relação pública de Rúben Dias foi com a cantora April Ivy, num namoro que terminou em 2021. Desde então, o nome do jogador do Manchester City não tinha sido associado a nenhum romance, até ter sido apontado como namorado de Arabella Chi, uma influenciadora digital, que ficou conhecida por participar no “reality show” “Love Island”.

Contudo, a relação parece ter chegado ao fim. “Faziam um casal bonito, mas ele está melhor sem ela”, começou por dizer o comentador Gonçalo Quinaz, no “Dois às 10”.

“Ela não era a melhor das companhias para ele, ele tem que estar focado. Ele é uma pessoa muito focada, ele se calhar talvez seja o atleta mais próximo daquilo que é o foco do Cristiano Ronaldo a nível de trabalho diário, de ginásio e de alimentação. Estamos a falar de mundos diferentes”, comentou ainda o antigo participante do “Big Brother”.

A modelo também chegou a falar sobre a sua vida romântica recentemente ao jornal “The Sun”. “O ano passado foi provavelmente o que tive menos sorte na tentativa de encontrar o amor. Namorei com pessoas que, na altura, pensei que fossem as ideais para mim, o que foi um erro que aprendi desde então”.

“O que aprendi desde o ano passado é que pensas que conheces alguém quando, na verdade, não a conheces. Namorei com pessoas que, se calhar, olhando para trás, não eram as melhores para mim”, concluiu.