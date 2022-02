Após ser infetado, João Baião pede conselhos a Tânia Ribas de Oliveira sobre a covid-19

Após ter sido infetado com a covid-19, João Baião pediu conselhos a Tânia Ribas de Oliveira sobre como enfrentar o vírus.

O apresentador da SIC fez uma videochamada com a amiga e comunicadora da RTP1, que já esteve infetada com o novo coronavírus, para aprender a lidar com os sintomas da doença.

“Estive a ter aulas de covid-19 com a catedrática no assunto. Ah ah ah!” começou por explicar João Baião.

“Muito obrigado, meu amor, minha Tânia Ribas de Oliveira! Não podemos dar confiança a este vírus mas temos mesmo que cumprir todas as regras de segurança. Protejam -se!” alertou.

Rapidamente, na secção de comentários, a apresentadora da estação pública prometeu mais “aulas” para amanhã: “Daqui a nada estás livre, meu Amor. Há mais aulas amanhã”.

Além de João Baião ter testado positivo à covid-19, também a colega apresentadora Diana Chaves está infetada.