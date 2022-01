Apresentadora Fátima Lopes partilha foto da adolescência

Mais um “tesourinho”. Desta vez, a apresentadora da TVI Fátima Lopes foi ao baú das memórias buscar uma imagem da adolescência.

Uma imagem rara da intimidade da comunicadora da TVI. Fátima Lopes descobriu uma foto com mais de 20 anos, na altura em que era adolescente, ao lado da mãe e da irmã.

“Descobri esta foto tirada com a minha mãe e a minha irmã e fiz uma viagem no tempo” escreveu Fátima Lopes no perfil de Instagram.

Os seguidores reagiram de forma positiva e a apresentadora do “Somos Portugal” (TVI) Marisa Cruz também comentou: “Oh, meu Deus!”