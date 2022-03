As fotos virais do reencontro entre Brad Pitt e Jennifer Aniston

Brad Pitt e Jennifer Aniston reencontraram-se nos bastidores da 26ª edição dos Screen Actors Guild Awards, no domingo, e as fotos do momento são das mais procuradas nas redes sociais.

As imagens cumplices do ex-casal foram divulgadas no Twitter pela organização do evento e os fãs não tardaram em reagir com bastante entusiasmo. “Deixamos isto aqui”, lê-se na descrição da publicação que, em poucas horas, tornou-se viral.

Brad Pitt e Jennifer Aniston estiveram casados durante cinco anos porém, em 2005, divociaram-se. Posteriormente, o ator deu o nó com Angelina Jolie, com quem esteve 12 anos e de quem se separou em 2016. Já a atriz casou com Justin Theroux, durante dois anos, acabando por se separar em 2017.