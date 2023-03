Ator Jeremy Renner começa a andar depois de acidente com limpa-neves

O ator Jeremy Renner mostrou mais uma fase da sua recuperação e já começou a andar depois do acidente com um limpa-neves.

Mais uma progressão. Depois do acidente com um limpa-neves, no início do ano, que o atirou para a cama do hospital, o ator Jeremy Renner já começou a dar os primeiros passos numa máquina com diversa tecnologia para o efeito.

“Agora é tempo para o meu corpo descansar e recuperar com a minha vontade”, escreveu o intérprete nas redes sociais. Recorde-se que, devido ao acidente, Jeremy Renner partiu 30 ossos.