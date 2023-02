Atriz Ana Guiomar na Milão Fashion Week

Ana Guiomar foi uma das convidadas do desfile internacional da Benetton, na Milano Fashion Week 2023, que aconteceu no passado fim-de-semana, no Museo della Permanente.

A atriz optou por um “look” de saia e casaco, complementado com uma camisa preta, meias até ao joelho e os sapatos de plataforma “trendy”.

Para a fazer acompanhar no segundo dia do desfile da Benetton, a intérprete escolheu uma camisola de manga clara com um estampado de cereja. A esta juntou umas calças pretas e umas botas brancas. Para preencher este “outfit”, a “Aida” da novela da noite da TVI “Festa é Festa” optou por um boné e um clutch também de cor branca.

Além da atriz portuguesa, a assistir estiveram ícones internacionais como Chiarra Ferragni, influenciadora ou Anna Dello Russo, editora da “Vogue Japão”.

Ana Guiomar irá estrear no próximo dia 3 de março, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a peça de teatro “O Misantropo”, da autoria de Hugo Van der Ding, um projeto do Teatro Nacional D. Maria II.