Atriz brasileira Mel Maia está de passeio pelo Porto

Mel Maia está em Portugal. A atriz brasileira, de 19 anos, está no Porto e partilhou várias imagens e registos dos seus momentos pela cidade Invicta.

“Felicidade indescritível”, escreveu na legenda de um álbum recheado de fotografias da cidade nortenha. Mel Maia passeou pelas ruas da Baixa, nos Clérigos e também pela famosa rua de Santa Catarina.

Já pela noite, a atriz, com amigos, festejou na discoteca Boîte, situada perto do Coliseu do Porto, como registou no Instagram.

De relembrar que, no passado mês de agosto, Mel Maia confirmou e anunciou publicamente o fim da sua relação com o artista MC Daniel.