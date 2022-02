Aurea revela que viu as letras censuradas num concerto na China

Aurea recordou a altura em que deu um concerto na Ásia, em 2013, e como viu as suas letras serem censuradas. As revelações foram feitas no podcast “Posto Emissor”.

“Num concerto na China avisaram-me do que não podia dizer. As minhas letras foram completamente censuradas”, contou.

“Em Xangai, as minhas letras tiveram de ir à aprovação. E eu sou uma pessoa muito bem comportada, mesmo a nível artístico”, acrescentou.

A intérprete referiu que os concertos estavam integrados no Festival Hennessy Artistry, em especial o da China. “Em Xangai avisaram-me do que podia e não podia dizer. Não podia falar sobre política”, relatou.

“Vi as minhas letras serem completamente censuradas. Tiveram que ir à aprovação”, acrescentou. “Lembro-me de me dizerem que a polícia estava a pedir às pessoas para se sentarem. Não os deixavam levantar-se”, concluiu.