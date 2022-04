Bárbara Bandeira mostra-se agarrada à “barriguinha” de Angie Costa

Bárbara Bandeira mostrou-se, este domingo, 14 de março, agarrada à “barriguinha” de grávida da amiga e youtuber Angie Costa.

A cantora aproveitou o dia de domingo para estar com Angie Costa, demonstrando estar rendida à gravidez da amiga. No perfil de Instagram, a filha de Rui Bandeira partilhou uma fotografia das duas abraçadas.

“Tudo no lugar”, escreveu a artista na legenda.

Diversos internautas reagiram com mensagens de elogios. Lembre-se que Bárbara Bandeira foi a organizadora do chá de bebé, a festa que antecede a chegada do primeiro filho da amiga.

Esta é a primeira gravidez de Angie Costa. O filho é fruto do relacionamento amoroso entre a atriz e o cantor Miguel Coimbra, membro do grupo D.A.M.A. O casal já tinha revelado a boa nova nas redes sociais.