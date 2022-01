Bárbara Bandeira reage a críticas por não usar sutiã em evento

Barbara Bandeira mostrou-se indignada com críticas que recebeu por não usar sutiã na gala GQ Men of the Year Awards 2019.

A cantora, de 18 anos, aderiu a uma das tendências em vigor e usou um blazer sem sutiã, no sábado, durante o evento que decorreu no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, e premiou as personalidades do ano.

No entanto, o facto de apostar num visual ousado deu origem a diversas críticas por parte dos internautas, sobretudo mulheres, conforme relatou a artista numa publicação no Twitter.

“A sério que ainda há mulheres a enviarem-me mensagem a ofenderem-me e a vulgarizar-me por ter usado um casaco sem soutien num evento? Uau!” escreveu na plataforma, em que recebeu maioritariamente mensagens de apoio.

A sério que ainda há mulheres a enviarem-me dm a ofender e a vulgarizar-me, por ter usado um casaco sem sutiã num evento?? Uau — Bárbara Bandeira (@a_bandeirinha) December 1, 2019

Kelly Bailey, Jessica Athayde, Andreia Rodrigues, Sara Matos, Isabel Valadeiro, Ana Guiomar, Liliana Santos e foram algumas das personalidades que, juntamente com Barbara Bandeira, brilharam na gala GQ Men of the Year Awards 2019.

