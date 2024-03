Bárbara Branco despede-se da telenovela “Flor Sem Tempo”

Chegou ao fim a telenovela da SIC “Flor Sem Tempo”. Nas redes sociais, a atriz Bárbara Branco despediu-se da trama onde contracenou com Vítor Silva Costa.

Bárbara Branco recorreu às redes sociais para despedir-se da telenovela “Flor Sem Tempo”, projeto da SIC no qual contracenou com o atual namorado, Vítor Silva Costa.

A atriz partilhou imagens de algumas cenas e escreveu: “Fim. Obrigada do fundo do coração a todas as pessoas talentosas com quem tive o gosto de trabalhar”.

“Guardo a nossa ‘Flor Sem Tempo’ e, muito particularmente, a Catarina e os Valente com muito carinho. Sou uma sortuda”, concluiu.

Na caixa de comentários, os fãs elogiaram a prestação da intérprete. “Que projeto bonito. És uma inspiração, Bárbara!”, “Adorei Bárbara, grande atriz. Sim, consegues transmitir emoções” são alguns dos exemplos.