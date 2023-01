Bárbara Branco sobre José Condessa: “Somos muito diferentes”

Bárbara Branco esteve à conversa com Daniel Oliveira este sábado, 28 de janeiro, no “Alta Definição”, na SIC, e um dos temas de conversa foi José Condessa.

A atriz confessou que ela e o seu namorado são “bastante diferentes” mas que se completam.

“Na vida somos completamente diferentes. Eu sou muito mais ansiosa, sou muito mais stressada, tenho essa necessidade e aflição de ter tudo sob controlo… o Zé é um descontraído”, revelou a intérprete.

“Mas ele também me passa essa descontração, ensina-me esse relativizar, há coisas que não são assim tão importantes para eu me estar a chatear com elas. Tranquila, calma. Curte. Portanto ele traz-me aquilo que eu não tenho naturalmente, que é o lado de ‘curtir a vida’. Ele traz-me a sensação de que a vida são dois dias e de que temos de aproveitar”, disse também.

O casal de atores está junto há cerca de quatro anos e meio e atualmente protagonizam a série “O Crime do Padre Amaro”, que está a ser transmitida na RTP1.

A atriz vai protagonizar a novela “Flor Sem Tempo”, da SIC.