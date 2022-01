Bárbara Guimarães lembra que não conseguia falar com os filhos sobre o cancro

Bárbara Guimarães recordou esta quarta-feira que não conseguia falar com os seus filhos sobre o cancro que enfrentou. Contudo, a apresentadora da SIC foi sempre esclarecendo qualquer dúvida.

A comunicadora foi umas das convidadas do programa desta quarta-feira da “Casa Feliz”, conduzido por João Baião e Diana Chaves. Bárbara Guimarãs marcou presença para lembrar a sua luta contra o cancro.

“A pessoa deixa de ter energia, deixa de conseguir fazer certas coisas e essa batalha contigo própria só vences quando dizes: ‘Ok, o meu corpo não responde à minha mente, tenho de respeitar o meu corpo’. Não queremos ser super-heróis, não queremos ser fortes”, afirmou, depois de referir que é preciso sempre o apoio da família neste processo.

Com os tratamentos, a apresentadora assumiu que o mais díficil era o cansaço e não perder o “glamour”. “O que me custou mais não foi cair-me o cabelo, as sobrancelhas, as unhas […]. Foi o cansaço. A pessoa não consegue subir quatro degraus”, acrescentou.

Perante este sofrimento, a comunciadora nunca conseguiu falar detalhadamente sobre o que se passava com os seus filhos. No entanto, foi sempre esclarecendo alguma questão no dia a dia.

“Não consegui falar abertamente com os meus filhos sobre o cancro. […] No dia a dia revela-se, acontece”, adiantou.

Esta conversa com Bábara Guimarães aconteceu durante a emissão especial desta quarta-feira, que serviu de homenagem a Marco Paulo. Recorde-se que o cantor, de 75 anos, terminou os tratamentos contra o cancro da mama.

