Bárbara Guimarães sobre Rodrigo Guedes de Carvalho: “Somos família desde que nasci”

Bárbara Guimarães partilhou algumas imagens da apresentação do seu novo livro, “Tempestade Perfeita”, e dedicou algumas palavras ao amigo.

No rescaldo do lançamento do livro “Tempestade Perfeita”, Bárbara Guimarães recorreu às redes sociais para dedicar algumas palavras a Rodrigo Guedes de Carvalho, jornalista e grande amigo que moderou a apresentação da obra.

“Somos família desde que nasci. E tu estavas lá no meu primeiro sopro de vida. E continuas”, escreveu.

Posteriormente, a apresentadora citou algumas palavras do pivô. “É um livro sobre o cancro, e este é o centro. […] Não uma cura, não uma promessa de milagres, não a falsa garantia de que tudo se compõe sempre, mas a luz de um exemplo, e os exemplos guiam-nos muito mais do que as palavras. Se virmos alguém ser decente, e não apenas ouvirmos dizer que existem”.

Rodrigo Guedes de Carvalho frisou ainda: “Para quem tenha cancro, ou para todos nós que receamos que nos bata à porta, este livro é uma luz. Porque sem nenhuma pretensão ou caridade de demagogia, a Bárbara conta uma história”.

“Não tem receitas, não tem conselhos gerais, não tem frases de autoajuda que só ficam bem em t-shirts. E no entanto, o livro ajuda, de facto. A história tem lá uma luz, que se chama resistência, que se chama bravura. Que se chama ainda cá estou”.