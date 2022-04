Bárbara Norton de Matos desfruta de dias de descanso numa autocaravana

A atriz revelou que está a desfrutar de alguns dias de descanso e a experienciar pela primeira vez uma viagem numa autocaravana.

Depois de ter aproveitado o fim de semana no Alentejo, Bárbara Norton de Matos assinalou, esta quarta-feira, o início da “aventura” numa fotografia partilhada no InstaStories do Instagram.

“Vamos lá começar a aventura. Primeira viagem de autocaravana”, escreveu a profissional da SIC na legenda.

De recordar que Bárbara Norton de Matos esteve na Reserva Alecrim Glamping com as filhas, Luz, de 13 anos, e Flor, de três, que nasceram das relações terminadas com Gonçalo Pina e Melo e Ricardo Areias, respetivamente.

