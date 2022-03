“Big Brother Famosos”: Marco Costa desvenda como conheceu a namorada

Marco Costa desvendou, durante o programa “Big Brother Famosos”, da TVI, detalhes sobre o início da relação com a namorada, Carolina Pinto.

Quando estava à mesa sentado com Vanessa Silva, Fernando Semedo e Marie, o pasteleiro começou a contar detalhes do início do novo namoro. “Comecei a segui-la. […] Foi do nada, eu não queria que ela fosse minha namorada quando comecei a sair”, disse.

“Só que tinha de ser. Acho que ela é uma grande mãe. […] Comecei a segui-la e a ver como ela era como mãe”, disse, referindo que enviou uma mensagem a elogiar esse lado de Carolina Pinto.

“Vi-a como ela era, mãe solteira não é fácil”, admitiu Marco Costa. “Arranjei uma mulher com um filho, ainda é melhor, sou amado pelos dois”, afirmou, em jeito de conclusão, recebendo vários elogios de Marie por ser uma pessoal leal.

O concorrente do “reality show” da TVI tornou público o namoro em outubro do ano passado. O também empresário já se encontra a viver com a companheira, que tem um filho, fruto de outra relação.

Após ter dado início ao namoro, Marco Costa admitiu que quer ter filhos com Carolina Pinto. “Quero uma mãe como ela para os meus filhos! Não sei quando será, mas sei que ela é e será incrível”, afirmou.