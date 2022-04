Beatriz Barosa despede-se de “Amar Demais” (TVI)

Beatriz Barosa despediu-se publicamente, este sábado, 25 de setembro, da novela “Amar Demais”, da TVI, depois da emissão do último episódio da trama.

A atriz deu vida à personagem “Rita” no projeto que terminou as suas transmissões esta sexta-feira, 24 de setembro. Na despedida no Instagram, a artista fez um balanço desta “viagem dura, bonita e transformadora”.

“Este trabalho foi uma viagem dura, bonita e transformadora. Tenho a certeza de que nenhuma das pessoas da equipa se vai esquecer desta novela e foi emocionante fechar este capítulo das nossas vidas. Vou guardá-lo com todo o carinho”, afirmou.

De seguida, a intérprete agradeceu aos colegas de profissão: “Obrigada a toda a família que se uniu para que esta história chegasse a bom porto. Obrigada Maria João Costa pela minha Rita e por transmitires uma mensagem de empoderamento tão importante ao escreveres assim o seu final”.