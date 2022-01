Beatriz Gosta leva filha recém-nascida às urgências: “Tem sofrido muito e não dorme”

Beatriz Gosta levou a filha, Luiza, às urgências da Maternidade Júlio Dinis depois de a bebé estar muito tempo sem dormir por ter cólicas. A humorista partilhou a situação com os fãs.

Desde que foi mãe a comediante tem publicado vários momentos desta sua primeira experiência na maternidade no Instagram. Este domingo não foi excepção e a humorista contou um episódio que ocorreu este sábado.

“Ontem fomos às urgências da maternidade pois a Luiza tem sofrido muito e não dorme por causa das cólicas. Deixam-me louca os gritos dela e ao mesmo tempo destroça-me o coração vê-la sofrer assim”, confessou.

De seguida, Beatriz Gosta elogiou as mulheres que são mães: “Ser mãe é das coisas mais difíceis da vida, não há fórmula, tento de tudo e parece que não acerto, nunca é suficiente. Props para todas as mães, vocês são rainhas! O que fizeram às mulheres para elas nunca terem falado da maternidade como ela é e terem aguentado caladas.”

No final de março, a comediante mostrou-se com a filha no momento em que saíram da maternidade. “Faz hoje uma semana que saímos do hospital assim… exauridos da vida, parecia que tínhamos sido atropelados por um camião TIR. Mas não, foi só a vinda da nossa filha linda, Luiza”, brincou.

A humorista também já desvendou a identidade do progenitor de Luiza no dia em que se assinalou o Dia do Pai. “Muito obrigada pelas mensagens lindas, não fiquem preocupados, nós estamos bem […]. Já agora, Feliz Dia do Pai Daniel Félix”, escreveu, na altura.