O beijo na boca de Pedro Teixeira e Manuel Luís Goucha [vídeo]

Pedro Teixeira deu um beijo na boca de Manuel Luís Goucha durante a transmissão em direto do programa “Você na TV!” (TVI). Resultado? O apresentador ficou estendido no chão.

O ator e a atriz Rita Pereira estiveram no matutino do quarto canal para conversar sobre a nova temporada do concurso “Dança com as Estrelas”, que tem estreia marcada para o próximo domingo.

A dada altura, Pedro Teixeira pediu beijinhos aos apresentadores que estavam sentados. Maria Cerqueira Gomes levou um beijo normal na testa, já Manuel Luís Goucha teve direito a um beijo na boca. O momento deixou o público presente no estúdio às gargalhadas.

“Ai meu Deus, ele deu-me um beijo na boca”, brincou o apresentador, atirando-se para o chão.

Quando se sentou, outra vez, na cadeira, o comunicador comentou com Pedro Teixeira, em jeito de brincadeira: “Vou dizer-te uma coisa, deste-me um beijo na boca, é o segundo, e eu já vi muito homem a começar com menos.”

