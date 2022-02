Benedita Pereira recorda viagem que fez quando estava grávida

A atriz recordou nas redes sociais a última viagem que fez pré-pandemia de Covid-19, quando ainda estava grávida.

Quase oito meses depois do nascimento do primeiro filho, Álvaro, Benedita Pereira partilhou no Instagram uma fotografia da viagem que fez ao Japão, há quase um ano, com cerca de cinco meses de gestação na época.

“Há um ano estava no Japão com o Álvaro na barriga e um grande jet lag. Sempre me imaginei uma mãe nómada, sempre com o meu filho às costas, mas no panorama atual de pandemia, a verdade é que viajar só cá dentro e mesmo assim com todos os cuidados”, afirmou na publicação.

No entanto, revelou que já sonha com o próximo destino de viagem. “Quero muito levá-lo a conhecer os meus amigos nos EUA, gostava de voltar à Ásia e fazer uma roadtrip pela Europa”, acrescentou.

Recorde-se que Álvaro é o primeiro filho em comum de Benedita Pereira com o ilustrador Francisco Eduardo Cruz.

LEIA TAMBÉM: