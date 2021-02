Blaya encoraja fãs a procurarem a felicidade: “Não tenham medo de relações que não deram”

Blaya Rodrigues deixou uma mensagem de encorajamento aos seus seguidores. No testemunho, a cantora pediu para que não tenham vergonha nas relações que não resultam.

A cantora de temas como “Me Domina” e “Faz Gostoso” acredita que a felicidade deve ser o principal objetivo de uma pessoa, quer esteja num namoro ou não. Para isso, a artista garantiu que não se pode viver com medo do que os outros possam pensar.

“Porque é que as pessoas têm tanto receio, vergonha ou medo de falar sobre relações que não correram como esperavam? Iludindo todas as pessoas à volta que relações ‘fracassadas’ não acontecem”, começou por afirmar a intérprete no Instagram.

“Não tenham medo de relações que não deram. Não tenham medo de terminar com uma relação que já não dá. Receio dos comentários que vão surgir, receio dos comentários em família. Não fiquem com uma pessoa só porque a vossa família adora aquela pessoa… Se tiverem que mudar de namorado 192938 vezes… Mudem! Que se lixe o que os outros pensam. Prezem a vossa felicidade!”

Para Blaya Rodrigues não há uma fórmula mágica para o amor: “Tentem as vezes que vocês acham que seja necessário! Mas se cada vez que vocês tentarem, percebem que continuam infelizes… Então vão a procura da vossa felicidade com outra pessoa ou com vocês próprios. Na verdade, não precisamos de estar com outra pessoa para estarmos felizes! Façam o que quiserem, mas sejam felizes!”

A cantora está numa nova relação amorosa depois de se ter separado de Pedro Russo em novembro do ano passado. Recorde-se que o ex-casal tem em comum uma filha chamada Aura.

