Blaya inspira-se em Jessica Athayde e come a placenta depois do parto

Mãe, pela segunda vez, nesta segunda-feira, Blaya resolveu comer a placenta. A cantora parece ter-se inspirado na atriz Jessica Athayde.

Um dia depois do nascimento do segundo filho, Theo, Blaya comentou com os milhares de seguidores que comeu a placenta.

“Nas consultas com a parteira foi-me sugerido beber um batido de frutos vermelhos e um pouco da placenta”, escreveu a cantora no perfil de Instagram.

“Fiquei muito de pé atrás e achei muito estranho!”, reconheceu Blaya.

“Mas, ontem quando me voltaram a perguntar, não tive dúvidas e aceitei”, rematou.

A intérprete, ex-Buraca Som Sistema, parece ter-se inspirado na atriz Jéssica Athayde, que fez o mesmo depois do nascimento de Oliver, o filho em comum com o ator Diogo Amaral.

“Decidi comê-la em smoothies a seguir ao parto, feitos por uma pessoa entendida. E essa pessoa também vai fazer cápsulas”, referiu Jessica Athayde depois do parto de Oliver.