Blaya Rodrigues: “Gostava de ter o dom de ficar calada”

Gostava de ter o dom de ficar calada quando tenho que ficar!!! Mandaram me um comentário que alguém fez num dos vídeos do Pedro a dizer que ele tinha cuidado da lau praticamente sozinho durante 2 anos…. e a minha pergunta é… quando as mulheres preferem ficar em casa com os filhos e o marido sai para trabalhar também é assim que pensam ? Quando o marido faz questão de os levar para todos os trabalhos que tem é assim que pensam ? Quando o marido passa 24 horas com eles mas não expõe nas redes sociais também é assim que pensam? Então será que 70% dos filhos são criados praticamente sozinhos pela mãe ou pelo pai ? 10% pelos dois ? Ah e já agora… quando vão para o infantário quer dizer que as educadoras cuidaram praticamente sozinhas dos filhos dos outros… Oh fonte de Roma …. realiza me o desejo de ficar calada por favor .