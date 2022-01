Blaya Rodrigues indignada por ser comparada a outra mulher

Blaya Rodrigues mostrou-se indignada por não conseguir encontrar comparações com uma mulher que os seus seguidores dizem ser igual.

A cantora do tema “Faz Gosto” e “+Mais” acordou e a primeira coisa que fez, este sábado, foi tirar uma fotografia para tentar perceber se é, ou não, realmente parecida com esta mulher.

“Tirei uma foto acabadinha de acordar para tentar perceber onde raio eu sou parecida a esta rapariga!” começou por explicar a artista na legenda de um montagem com foto das duas.

https://www.instagram.com/p/CBpr-EiH5cY/

“Pelo menos 20 pessoas já me enviaram esta foto a perguntar se era eu ou se era minha irmã ou que era parecida comigo… Quero muito perceber as parecenças. Porque sinceramente não as vejo! Se acham parecidas digam-me onde!” rematou.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos internautas fizeram questão de responder a Blaya Rodrigues.

“És tão parecida que quando vi isto pensei que era uma foto de antes e depois”, comentou um seguidor. “Muito parecida mesmo! Olhos, nariz, boca! Pensei que era a Blaya tipo na adolescência”, disse outra admiradora.

A cantora voltou a praticar exercício físico regular e deixou o convite aos seus seguidores. “Vou treinar com a Melissa durante seis meses! Três vezes por semana”, escreveu, na altura.

