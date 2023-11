Britney Spears posou (novamente) nua nas redes sociais

Tal como já aconteceu outras vezes, Britney Spears surgiu totalmente nua nas redes sociais. O registo conta com quase meio milhão de gostos.

Não é a primeira vez que Britney Spears surge em trajes menores nas redes sociais: esta quarta-feira, 29 de novembro, a cantora voltou a surgir totalmente nua, apenas a tapar com as mãos a zona do peito.

Britney decidiu desativar os comentários da publicação, mas já soma quase meio milhão de gostos.

Recorde-se que a intérprete lançou, recentemente, o livro “A Mulher que Há em Mim”. Na obra, que conta com 250 páginas, a cantora falou sobre temas polémicos, nomeadamente relacionados com a família, e contou abortou um filho de Justin Timberlake.

“Nunca tinha imaginado que escolheria fazer um aborto, porém, dadas as circunstâncias, foi isso que fizemos. Se a decisão fosse só minha, nunca o teria feito. Mas Justin tinha a certeza de que não queria ser pai”, referiu.