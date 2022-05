Bruna Gomes do “BB” afirma que não perdoa uma traição

Bruna Gomes afirmou, durante o “Big Brother – Desafio Final”, da TVI, que não perdoaria uma traição, depois de ser questionada sobre o assunto.

Durante uma conversa com o “Big” e os colegas da “casa mais vigiada do país”, a influenciadora digital brasileira admitiu que, no passado, perdoou várias coisas, mas nunca perdoaria uma traição.

“Há coisas que já perdoei e outras que acho que perdoaria. Não perdoo uma traição”, disse, em conversa com o “Big”. “Para mim não”, sublinhou a companheira do piloto de ralis Bernardo Sousa.

Já o concorrente Francisco Macau explicou que perdoar é um ato mais profundo do que desculpar. “Perdão é sinónimo de aceitação, compreender e aceitar. Desculpar é muito mais leve. É sermos mais levianos. […] O perdão implica muito mais do que isso, tem muito mais peso e é algo mais sério”.

Lembre-se Bruna Gomes, Pedro Guedes, Gonçalo Quinaz e Francisco Macau são os finalistas do “Big Brother – Desafio Final”.