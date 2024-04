Bruna Gomes surge com joelho inchado: “Foi uma confusão”

A influenciadora Bruna Gomes mostrou, nas redes sociais, o joelho inchado. Esta sexta-feira, 12 de abril, explicou o que aconteceu.

“Estávamos eu, a Ana e o Henrique lá em casa a conversar e o Henrique começa com uma gritaria que eu não consigo aqui nem imitar o grito. E aí, quando olho para o lado, era um rato”, disse, nas histórias do Instagram.

“Pensem num rato coelho, pensem num ratão. Era um ratão na porta. Saímos correndo e no meio do caminho tinha um móvel. Só que não foi o dedo do pé, foi o meu joelho. Foi ladeira abaixo, foi uma confusão, o joelho ficou para trás. Agora estou com um joelho lindo, estou a usar uma calça rasgada porque dói”, acrescentou.