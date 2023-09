Bruno de Carvalho e Liliana Almeida comemoram um ano de casados

Liliana Almeida e Bruno de Carvalho celebraram este sábado, dia 2 de setembro, um ano de casados, conhecido também como bodas de papel.

No ano passado, no dia 2 de setembro, Bruno de Carvalho e Liliana Almeida estavam precisamente a subir ao altar para trocar alianças. No dia em que comemoram um ano de casados, assinalaram a data nas redes sociais.

“Faz um ano que dissemos sim! Foi um sim perante tanta inveja, tanta má-língua e tanto “amigo(a)” histérico(a) para que o casamento não houvesse”, começou por escrever o ex-presidente do Sporting.

“Mas também foi um dia cheio de Amor! Cheio de pessoas que decidiram viver o dia por nós e para nós! Eu não me lembro de ter estado tão nervoso na vida! E quando te vi… Que linda, a visão do paraíso!”, relembra.

Por sua vez, a cantora disse: “A esta hora no ano passado estava a casar com o homem por quem me apaixonei loucamente e amo. Muitos dizem que casei cedo demais, mas eu acho que casei no momento certo, no dia certo, com o homem certo e apaixonadíssima”.

“Renovo os meus votos todos os dias com simplicidade que o amor pede e é. Amo-te hoje e sempre”, declarou-se.

O casal encontra-se a passear por Marrocos para celebrar esta data importante para os dois.