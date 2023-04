Bruno de Carvalho e Liliana Almeida namoram na serra

Liliana Almeida partilhou nas redes sociais um momento apaixonado com Bruno de Carvalho na serra, em Manteigas.

Liliana Almeida recorreu às redes sociais para partilhar um momento com o marido, Bruno de Carvalho: “Desta vez foi o My president @bruno_de_carvalho_oficial que me apresentou onde cresceu”, começou por escrever na legenda.

“A serra é linda mas fiquei triste com o tanto que queimaram dela”, continuou.

Recorde-se que, recentemente, a cantora e o ex-dirigente “leonino” atravessaram uma crise no casamento, mas já vieram a público afirmar que os problemas ficaram no passado e anunciar que vão recorrer à inseminação artificial para serem pais.

O casal conheceu-se na casa do “Big Brother”, começou a namorar e, entretanto, já “deu o nó”, numa emissão transmitida pela TVI.