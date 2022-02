Bruno de Carvalho envia avião a Liliana Almeida e declara-se

Bruno de Carvalho abandonou a casa do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 13 de fevereiro, mas continua a ser tema dentro da casa.

Foi durante esta terça-feira, 15 de fevereiro, que o ex-concorrente enviou um avião sobrevoar a “casa mais vigiada do país” com uma mensagem dedicada a Liliana Almeida.

Após dias conturbados com álcool à mistura e “recados” deixados à produção e aos comentadores do formato, Bruno de Carvalho parece mais sereno e declarou-se à cantora. “Lili, amo-te até ao infinito. Bruno“, podia-se ler no avião.

A cantora, que já tinha ponderado abandonar o jogo, ficou radiante com a mensagem.

Recorde-se que a relação de Bruno de Carvalho e Liliana Almeida tem feito “correr muita tinta” nos últimos dias. O DJ tem vindo a reagir às acusações de violência e manipulação de que é alvo através do Twitter e do Instagram.

A família da artista também já reagiu às polémicas e emitiu um comunicado no qual garante “confiar” e apoiar “Liliana nas decisões que a mesma decide tomar”.