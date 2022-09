Bruno Nogueira e o fim do “Tubo de Ensaio”: “Fomos sempre livres”

Bruno Nogueira comentou o final do programa “Tubo de Ensaio”, da TSF, depois de 12 anos de emissão. O humorista dividiu o formato com João Quadros.

No momento da despedida do programa da emissora, o ator lembrou, no perfil de Instagram, que o formato, nos primeiros dias de existência, recebia várias queixas, através da telefonista.

“Recordo-me de quando o ‘Tubo de Ensaio’ foi para o ar, a telefonista desabafar comigo porque já não aguentava as chamadas de ouvintes a queixarem-se e a insultarem-na como se ela fosse a autora da crónica”, começou por contar.

Após ter salientado que a dupla teve sempre o apoio das direções da TSF, Bruno Nogueira admitiu que fizeram “inimigos” e foram a tribunal. “Fizemos inimigos, falámos por muita gente, contra muita gente, mas sempre livres e com plena noção do preço de cada palavra. Fomos a tribunal, criámos inimigos maiores do que nós, tivemos opiniões em sentido contrário do país. Recebi chamadas de pessoas a aconselharem um pedido de desculpas, pedidos para falar sobre determinados temas”, acrescentou.

“Errámos muitas vezes, ferimos sem querer e por querer, e pagámos essas faturas. Quando se faz uma crónica diária durante tanto tempo, há fogo amigo e balas perdidas. Os ouvintes, que gostavam numa semana, na semana seguinte odiavam porque a nossa opinião divergia. Chateavam-se connosco”, contou.

O humorista agradeceu a João Quadros por ter estado ao seu lado ao longo de mais de uma década. “Ao João Quadros, o meu agradecimento pela sua incansável luta e talento. O João tem uma voz feroz e livre. O ‘Tubo de Ensaio’ é dos dois em partes iguais”, disse.

“A quem nos foi ouvindo, obrigado por tudo. Foram 12 anos que mudaram muito em mim. Havemos de arranjar outra forma de nos chatearmos uns com os outros”, concluiu, agradecendo aos ouvintes.