Bruno Savate envia mensagem para Noélia Pereira no “Dois às 10”

Noélia Pereira, ex-concorrente do “Big Brother – Desafio Final”, foi convidada do “Dois às 10” e acabou a ser surpreendida por Bruno Savate.

Noélia Pereira esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no matutino “Dois às 10”, onde falou sobre a vontade de ser mãe e negou as acusações de agressão a uma funcionária.

A ex-concorrente do “Big Brother – Desafio Final”, foi surpreendida por uma mensagem do amigo Bruno Savate, com quem já esteve na “casa mais vigiada do país” mais do que uma vez.

“Olá Noélia, estou aqui para te mandar um beijinho muito grande e dizer a todos os telespetadores que a nossa amizade conseguiu superar o jogo. E não é para qualquer um, é para o Bruno Savate e para a Noélia. Um beijinho muito grande. Beijinhos e valorizem a amizade”, disse o veterano em “reality shows”.

Noélia aproveitou e respondeu: “Temos os mesmo valores. É por aí. Obrigada, Savate. Não temos os mesmos gostos, mas temos os mesmos valores”.