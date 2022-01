Depois da luta contra o cancro, Joana Cruz feliz com o crescimento do cabelo

Joana Cruz mostrou-se feliz, esta terça-feira, 18 de janeiro, com o crescimento do seu cabelo depois de ter enfrentado um cancro na mama.

A locutora da rádio RFM está em isolamento depois de ter testado positivo à covid-19. Vestida a rigor para uma sessão de atividade física e alongamentos, a radialista demonstrou estar contente com a sua “trunfa”.

“Olha-me só esta trunfa mesmo boa para o look ginástica dos anos 80. Mas vou só fazer uns alongamentos dos anos 2020… Que não vai ser uma covid-19 que me vai impedir”, referiu.

Entre os vários comentários que surgiram na publicação destaque para as palavras dos colegas de trabalho na RFM.

“Está bom, Bruno Mars de Alvalade”, escreveu Rodrigo Gomes comparando a comunicadora com o cantor Bruno Mars. “Por favor lança umas K7 VHS com exercícios!” comentou Daniel Fontoura.

Em agosto do ano passado, Joana Cruz anunciou que a luta contra o cancro estava terminada. “Faço anos amanhã e o melhor presente que podia ter já chegou. Na ida ao IPO para tirar o último dreno depois da cirurgia, achei que me vinha embora apenas feliz pelo fim de mais uma etapa. Mas vim com mais do que isso. O Dr. Vargas Moniz deu-me a notícia, ao ler o relatório da análise do tumor e dos dois gânglios retirados… estou curada!”