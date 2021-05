Carla Andrino celebra 35 anos de casamento: “A viagem tem sido incrível”

Carla Andrino assinalou mais um aniversário de casamento com o marido, Mario Rui Teixeira, numa publicação nas redes sociais.

O casal completa, este sábado, 23 de janeiro, 35 anos de casamento e, para celebrar a data, a atriz partilhou no Instagram uma fotografia antiga e ma declaração de amor.

“Há 35 anos dissemos “sim” ao nós. Éramos novinhos, eu com 19 e tu com 23, mas, determinados no nosso propósito de vida em comum. A viagem, com altos e baixos, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, tem sido incrível”, pode ler-se na publicação.

“Cedo no caminho, decidimos ter dois filhos, lindos, que nos presentearam com quatro netos que amamos até ao infinito. E de dois se fizeram dez, contando com a nora e o genro. Viva o amor, viva a vida”, acrescentou.

De recordar que Carla Andrino e Mário Rui Teixeira têm dois filhos em comum, Marta e Martim.