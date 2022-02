Carolina Carvalho e Kelly Bailey exibem-se de biquíni e Jorge Corrula aponta “depilação mal feita”

Carolina Carvalho e Kelly Bailey mostraram-se de biquíni nas redes sociais e o ator Jorge Corrula não hesitou em brincar com a “depilação mal feita”.



A namorada de David Carreira e a companheira de Lourenço Ortigão fizeram subir as temperaturas no Instagram com três fotografias em que surgem de biquíni e em clima de boa disposição.

“A minha querida loira”, escreveu a atriz da novela “A Serra” (SIC) na legenda.

Rapidamente, entre os vários elogios de caras conhecidas como o manequim Luís Borges ou o ator Sérgio Praia, destaque para a brincadeira do intérprete Jorge Corrula. “Pffff… depilação toda mal feita!” atirou o ator.